Глава МИД Турции предлагает новый подход к проблеме разделенного Кипра

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан считает, что отказ международного сообщества от экономической изоляции непризнанного Северного Кипра может помочь решению проблемы разделенности острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

В интервью турецкой государственной телерадиокомпании TRT Фидан сказал, что "греческие киприоты никогда не согласятся на сделку, которая предусматривает равное распределение власти, богатства и полномочий на Кипре".

"Они это знают, мы это знаем, европейцы это знают. Это факт. Поэтому альтернативой является решение о создании двух государств. Мы можем это сделать, и после решения о создании двух государств они смогут наладить любое сотрудничество или политический союз. Это зависит от них", – сказал он.

Однако, по его словам, учитывая последние события по кипрской проблеме, "нам необходимо срочно воспользоваться этим моментом и использовать каждую историческую возможность, чтобы превратить Кипр в рай".

Поэтому он призвал греков-киприотов и международное сообщество "перестать изолировать турок-киприотов".

"Мы можем начать качественное сотрудничество. Пока политический вопрос остается нерешенным, мы все можем извлечь выгоду из экономического развития, регионального развития, использования энергетических ресурсов, туризма, промышленности и всего остального", – сказал глава турецкого МИД.

Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и которую патрулирует ООН.

В Турции традиционно настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.