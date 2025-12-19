Швейцарія четвертий рік поспіль бʼє температурний рекорд

2025 рік стане четвертим найтеплішим роком в історії Швейцарії з моменту початку вимірювань у 1864-му.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

За даними швейцарського Федерального управління кліматології та метеорології (MeteoSwiss), середньорічна температура у 2025 році буде на 1,2 градуса за Цельсієм вище норми для 1991-2020 років.

Лише три попередні роки, з 2022 по 2024, були теплішими, оголосив MeteoSwiss у п'ятницю.

Станом на 10 грудня середньорічна температура в країні становила 7 градусів за Цельсієм. У порівнянні з доіндустріальним періодом середньорічна температура в Швейцарії зараз на три градуси за Цельсієм вища.

Поточний рік розпочався з температур, вищих за середні, з січня по квітень. Після другого найтеплішого червня з початку спостережень, за даними MeteoSwiss, у серпні спека повернулася, але вже в стриманій формі. Осінні місяці виявилися зовсім іншими.

Як повідомлялось, цього року світ пережив третій найтепліший липень за всю історію спостережень.

У 2025 році Європа також пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень, оскільки зміна клімату продовжує підвищувати температуру до безпрецедентного рівня.