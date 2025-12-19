Швейцария четвертый год подряд бьет температурный рекорд

2025 год станет четвертым самым теплым годом в истории Швейцарии с момента начала измерений в 1864-м.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

По данным швейцарского Федерального управления климатологии и метеорологии (MeteoSwiss), среднегодовая температура в 2025 году будет на 1,2 градуса по Цельсию выше нормы для 1991-2020 годов.

Только три предыдущих года, с 2022 по 2024, были теплее, объявил MeteoSwiss в пятницу.

По состоянию на 10 декабря среднегодовая температура в стране составляла 7 градусов по Цельсию. По сравнению с доиндустриальным периодом среднегодовая температура в Швейцарии сейчас на три градуса по Цельсию выше.

Текущий год начался с температур, выше средних, с января по апрель. После второго самого теплого июня с начала наблюдений, по данным MeteoSwiss, в августе жара вернулась, но уже в сдержанной форме. Осенние месяцы оказались совсем другими.

Как сообщалось, в этом году мир пережил третий самый теплый июль за всю историю наблюдений.

В 2025 году Европа также пережила самый теплый март с момента начала наблюдений, поскольку изменение климата продолжает повышать температуру до беспрецедентного уровня.