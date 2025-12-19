У Варшаві ультраправі вимагали в Зеленського "повернути наші 100 мільярдів"

Перед польським Сеймом у Варшаві у пʼятницю відбувся пікет, організований політиками ультраправої партії "Конфедерація", пов'язаний з візитом президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

У пікеті "Конфедерації" під гаслом "Проти політики уряду щодо України" взяли участь кілька десятків людей. Вони вимагали рішучих дій уряду в питанні зміни умов надання допомоги Україні, вирішення питання щодо Волинської трагедії та позбавлення українців у Польщі доступу до соціальних виплат.

Під час заходу виступили, зокрема, лідер "Конфедерації" Славомір Менцен, голова депутатської фракції Гжегож Плачек та депутат Пшемислав Віплер.

Фото: AFP/East News

"З того часу, як Росія напала на Україну, поляки масово кинулися на допомогу українцям, але досі не отримали за це нічого натомість, і настав час це змінити", – сказав, зокрема, Менцен.

Політики Конфедерації виступали на тлі банера з написом "Зеленський! Поверни наші 100 мільярдів"", що посилається на оціночну суму, яку країни ЄС щорічно виділяють на підтримку України.

Протестувальники тримали банери з написами "Ми не слуги українського народу", "Перш за все Польща" або "Волинь – ми пам'ятаємо".

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з візитом у Варшаві. Вранці він зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким, з яким обговорив питання безпеки, економіки, а також історичні питання.

У другій половині дня президент України також зустрівся з маршалком Сейму Влодзімежем Чажастим, маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блоньською та прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Нагадаємо, ультраправа партія "Конфедерація Польської Корони" скандального проросійського і антиукраїнського політика Гжегожа Брауна вперше опинилася на третьому місці в опитуванні серед виборців.