У Варшаві ультраправі вимагали в Зеленського "повернути наші 100 мільярдів"
Новини — П'ятниця, 19 грудня 2025, 19:17 —
Перед польським Сеймом у Варшаві у пʼятницю відбувся пікет, організований політиками ультраправої партії "Конфедерація", пов'язаний з візитом президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
У пікеті "Конфедерації" під гаслом "Проти політики уряду щодо України" взяли участь кілька десятків людей. Вони вимагали рішучих дій уряду в питанні зміни умов надання допомоги Україні, вирішення питання щодо Волинської трагедії та позбавлення українців у Польщі доступу до соціальних виплат.
Під час заходу виступили, зокрема, лідер "Конфедерації" Славомір Менцен, голова депутатської фракції Гжегож Плачек та депутат Пшемислав Віплер.
"З того часу, як Росія напала на Україну, поляки масово кинулися на допомогу українцям, але досі не отримали за це нічого натомість, і настав час це змінити", – сказав, зокрема, Менцен.
Політики Конфедерації виступали на тлі банера з написом "Зеленський! Поверни наші 100 мільярдів"", що посилається на оціночну суму, яку країни ЄС щорічно виділяють на підтримку України.
Протестувальники тримали банери з написами "Ми не слуги українського народу", "Перш за все Польща" або "Волинь – ми пам'ятаємо".
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю перебуває з візитом у Варшаві. Вранці він зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким, з яким обговорив питання безпеки, економіки, а також історичні питання.
У другій половині дня президент України також зустрівся з маршалком Сейму Влодзімежем Чажастим, маршалком Сенату Малгожатою Кідавою-Блоньською та прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Нагадаємо, ультраправа партія "Конфедерація Польської Корони" скандального проросійського і антиукраїнського політика Гжегожа Брауна вперше опинилася на третьому місці в опитуванні серед виборців.