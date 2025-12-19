В Варшаве ультраправые требовали от Зеленского "вернуть наши 100 миллиардов"

Перед польским Сеймом в Варшаве в пятницу состоялся пикет, организованный политиками ультраправой партии "Конфедерация", связанный с визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В пикете „Конфедерации" под лозунгом "Против политики правительства в отношении Украины" приняли участие несколько десятков человек. Они требовали решительных действий правительства в вопросе изменения условий предоставления помощи Украине, решения вопроса о Волынской трагедии и лишения украинцев в Польше доступа к социальным выплатам.

Во время мероприятия выступили, в частности, лидер "Конфедерации" Славомир Менцен, председатель депутатской фракции Гжегож Плачек и депутат Пшемыслав Виплер.

Фото: AFP/East News

"С тех пор, как Россия напала на Украину, поляки массово бросились на помощь украинцам, но до сих пор не получили за это ничего взамен, и пришло время это изменить", – сказал, в частности, Менцен.

Политики Конфедерации выступали на фоне баннера с надписью "Зеленский! Верни наши 100 миллиардов"", что ссылается на оценочную сумму, которую страны ЕС ежегодно выделяют на поддержку Украины.

Протестующие держали баннеры с надписями "Мы не слуги украинского народа", "Прежде всего Польша" или "Волынь – мы помним".

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу находится с визитом в Варшаве. Утром он встретился с президентом Польши Каролем Навроцким, с которым обсудил вопросы безопасности, экономики, а также исторические вопросы.

Во второй половине дня президент Украины также встретился с маршалком Сейма Влодзимежем Чажастым, маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блоньской и премьер-министром Дональдом Туском.

Напомним, ультраправая партия "Конфедерация Польской Короны" скандального пророссийского и антиукраинского политика Гжегожа Брауна впервые оказалась на третьем месте в опросе среди избирателей.