Зеленський – Туску: найстрашніше для Росії, коли Польща і Україна разом

Український президент Володимир Зеленський на зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском заявив, що єдність України і Польщі – це "найстрашніше" для Росії.

Заяву Зеленського наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Вітаючи українського президента, Туск висловив йому повагу сказавши, що "ваша боротьба є нашою спільною боротьбою".

"Ви є героєм не тільки в Україні, але й тут, у Польщі, [ми] також ставимося до вас як до героя", – зазначив прем’єр Польщі.

Згодом Туск повторив свій вчорашній коментар, що боротьба України проти Росії захищає незалежність Польщі, яка інакше могла б опинитися під загрозою, якби Росії дозволили виграти війну.

У відповідь Зеленський висловився в тому ж дусі, сказавши: "Найстрашніше для Росії – це якщо ми будемо разом. Бо вони точно не зможуть перемогти нас обох".

Перед зустріччю з Туском Зеленський провів першу двосторонню зустріч з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким, який заявив, що візит українського колеги став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.

Навроцький також заявив, що питання національної пам’яті були одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Зеленський заявив, що без незалежної України Москва прийде за Польщею.