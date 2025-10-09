У Литві неоднозначно сприйняли пониження рівня охорони Тихановської

Рішення Литви знизити рівень захисту Світлани Тихановської, лідерки опозиції Білорусі, викликало неоднозначну реакцію політиків та експертів у цій балтійській країні.

На початку цього тижня литовські посадовці оголосили, що Тихановська більше не отримуватиме такого ж рівня охорони, як державні лідери. Замість цього її безпекою тепер опікуватимуться співробітники кримінальної поліції.

Депутат від консерваторів та член парламентської групи "За демократичну Білорусь" Жигімантас Павільоніс назвав рішення передчасним та небезпечним.

"Ми не розуміємо цього рішення, бо абсолютно незрозуміло, чому рівень загрози зараз вважається нижчим", – сказав він.

"Навпаки, ситуація в нашому регіоні лише погіршується. Можливо, це пов’язано з політикою деяких радикальних партій в уряді, які хочуть нормалізувати відносини з режимом Лукашенка", – сказав Павільоніс, маючи на увазі політиків-популістів, які зараз входять до керівної коаліції.

Витіс Юрконіс, політичний аналітик і керівник організації Freedom House у Вільнюсі, яка допомагає білоруській та російській опозиції, сказав, що "деякі групи цим скористаються".

Головною критикою цього рішення, на думку Юрконіса, є відсутність прозорості. За його словами, ні процес, ні аргументи не були належним чином пояснені.

"Тому виникає питання: хто просував це рішення і в чому їхня зацікавленість", – сказав Юрконіс, додавши, що зведення цієї історії до "оптимізації витрат" було помилкою.

"Говорити про економію – це популізм: основні витрати – це зарплати литовських офіцерів і їхні добові під час поїздок", – сказав він, додавши, що відсутність нападів на опозиціонерку доводить, що офіцери виконували свою роботу.

Витеніс Андрюкайтіс, почесний голова Соціал-демократичної партії і член Європейського парламенту, пов'язав рішення країни зі зміною статусу самої Тихановської.

"З'явилися нові центри, нові обличчя. Увага міжнародної спільноти, ЗМІ та політиків поступово зміщується. Це природний процес", – сказав він.

"Я думаю, що потрібно дивитися на ситуацію ширше. Об'єктивно кажучи, сьогодні Тихановська не відіграє тієї ролі, яку вона відігравала два-три роки тому, особливо після звільнення її чоловіка", – сказав Андрюкайтіс.

Нагадаємо, після звільнення з ув’язнення чоловік Тихановської Сергій закликав Захід не зменшувати тиск на режим Лукашенка.