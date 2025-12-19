В Литве охранять Тихановскую отныне будет полиция

Литовская полиция отныне будет осуществлять охрану лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, его цитирует LRT.

До сих пор безопасность лидера оппозиции Беларуси обеспечивала литовская Служба охраны руководства (СОР).

"Могу подтвердить, что охрана Тихановской переходит к полиции", – сообщил Матонис.

По его словам, это произойдет "в ближайшие дни".

7 октября этого года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживает в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной является переоценка уровня угрозы.

Глава правительства Литвы Инга Ругинене отметила, что охрана Тихановской не была отменена, а "адаптирована к современным реалиям". По ее мнению, литовские службы "делают замечательную работу, ежедневно оценивая уровень угрозы и моделируя, какие меры безопасности следует принять на основе этого".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация с безопасностью Тихановской драматизируется.

Недавно СМИ сообщили, что Тихановская и по крайней мере часть ее офиса планируют переехать из Вильнюса в Варшаву.