Тихановська скасувала візит у Вірменію, оскільки Литва не надала охоронця

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська скасувала запланований візит до Вірменії після того, як литовська влада відмовила її команді у проханні відправити з нею співробітника служби безпеки.

Про це повідомив у п'ятницю новинний сайт 15min, пише "Європейська правда".

"Так, я можу підтвердити, що нам довелося прийняти це важке рішення скасувати наш давно запланований перший візит до Вірменії для участі в пленарному засіданні Євронесту", – сказав виданню радник Тихановської Денис Кучинський.

"Це пов'язано з рішенням призупинити використання служби охорони – Служби охорони високопосадовців – за кордоном", – додав він.

Кучинський сказав, що команда запропонувала покрити витрати на поїздку одного співробітника до Єревана. Водночас він підкреслив, що вони не будуть критикувати рішення Литви.

Раніше цього місяця литовська влада знизила рівень охорони, що надається Тихановській та її офісу. Це рішення викликало неоднозначну реакцію в Литві.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив у п'ятницю, що Литва продовжує надавати дипломатичну допомогу Тихановській під час її закордонних візитів, але питання безпеки належать до компетенції Служби охорони високопосадовців.

"Усі питання, пов'язані з організацією безпеки, вирішуються відповідальними установами", – сказав Будрис журналістам.

Він заявив, що рішення про зміну її охорони "не було політичним", і запропонував її офісу обговорювати будь-які перешкоди безпосередньо зі службою безпеки.

Співробітники Служби охорони високопосадовців Литви охороняють Тихановську відтоді, як вона втекла до Литви у 2020 році після спірних президентських виборів у Білорусі.

За інформацією 15min, Тихановська зараз розглядає можливість перенесення свого офісу з Литви до Польщі.