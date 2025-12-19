На Орбана поскаржились через засилля його пропагандистів на саміті ЄС

Міжнародна асоціація преси (API), що базується у Брюсселі, подала скаргу до Європейської ради через, на її думку, порушення рівного доступу ЗМІ з боку угорської сторони.

Про це в API повідомили кореспондентці "Європейській правді".

У листі на імʼя президента Європейської ради Антоніу Кошти Міжнародна асоціація преси вказує, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув на саміт ЄС "із так званою "прессвитою" з приблизно 20 осіб", причому йдеться про журналістів проурядових ЗМІ та проурядових інфлюенсерів.

"Всі ці особи, як повідомляється, отримали акредитацію для преси або іншу акредитацію. Деякі з акредитованих осіб були помічені в будівлі Ради як члени офіційної угорської делегації, які мали доступ до зон, явно заборонених для акредитованих в ЄС журналістів", – йдеться в листі.

У API вказують, що "дозвіл інфлюенсерам отримувати акредитацію ЗМІ, а також дозвіл особам, які представляються журналістами, пересуватися в складі офіційних делегацій, підриває прозорість, справедливість та довіру до ЗМІ ЄС".

Асоціація попросила главу Євроради у подальшому запобігти акредитації інфлюенсерів як представників ЗМІ, "особливо через відсутність фінансової прозорості, необхідної для акредитованих в ЄС кореспондентів щодо їх основного джерела доходу та приналежності до добросовісних ЗМІ".

