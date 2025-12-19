Сікорський "вручив" Орбану орден Леніна за "відвернення негайної загрози війни"

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив угорського премʼєра Віктора Орбана, який похизувався, що зміг відвернути "негайну загрозу війни" на саміті ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своєму X Орбан у пʼятницю вранці прокоментував результати засідання Європейської ради, де замість "репараційної позики" Україні вдалось домовитись про спільне запозичення 24 держав ЄС на 90 мільярдів євро.

"Ми пережили довгу і важку ніч. Нам вдалося відвернути безпосередню загрозу війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи", – написав премʼєр Угорщини.

У відповідь Сікорський написав "Вітаю", додавши фотографію ордену Леніна.

У заочну дискусію пізніше вступив угорський колега Сікорського Петер Сійярто.

"Ми розуміємо, що ви підтримуєте війну між Європою та Росією. Ми ніколи не погодимося з цим!" – написав глава МЗС Угорщини.

Раніше премʼєр Угорщини Віктор Орбан назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".

Орбан також висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.