Сікорський "вручив" Орбану орден Леніна за "відвернення негайної загрози війни"
Новини — П'ятниця, 19 грудня 2025, 18:47 —
Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив угорського премʼєра Віктора Орбана, який похизувався, що зміг відвернути "негайну загрозу війни" на саміті ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На своєму X Орбан у пʼятницю вранці прокоментував результати засідання Європейської ради, де замість "репараційної позики" Україні вдалось домовитись про спільне запозичення 24 держав ЄС на 90 мільярдів євро.
"Ми пережили довгу і важку ніч. Нам вдалося відвернути безпосередню загрозу війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи", – написав премʼєр Угорщини.
У відповідь Сікорський написав "Вітаю", додавши фотографію ордену Леніна.
Congratulations. pic.twitter.com/Dh4hrlI6h3– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2025
У заочну дискусію пізніше вступив угорський колега Сікорського Петер Сійярто.
"Ми розуміємо, що ви підтримуєте війну між Європою та Росією. Ми ніколи не погодимося з цим!" – написав глава МЗС Угорщини.
Раніше премʼєр Угорщини Віктор Орбан назвав кредит ЄС для України "вкрай поганим рішенням" і "втраченими грошима".
Орбан також висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування Києва.