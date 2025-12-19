У Румунії анонсували зустріч президента з Трампом у 2026 році

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила у п'ятницю, що зустріч румунського президента Нікушора Дана з Дональдом Трампом відбудеться в першій половині 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Цою сказала, що питання про зустріч Дана й Трампа "було частиною нещодавніх зустрічей делегації США в Румунії".

"Ми працюємо над декількома компонентами разом з командою адміністрації президента (Румунії. – Ред.) та командою, призначеною для цього в США", – сказала очільниця румунського МЗС.

"Одним із компонентів, очевидно, є економічний, оскільки обидва президенти на початку своїх термінів повноважень чітко заявили, що в зовнішній політиці економічний компонент стає абсолютно необхідним, можливо, навіть більш ніж у минулому", – додала вона.

Цою сказала, що лідери Румунії та США також зосередяться на обговоренні відносин у сфері оборони та безпеки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Читайте також: Трамп виводить війська з Європи? Як та чому США скорочують присутність біля кордонів України.