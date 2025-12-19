В Румынии анонсировали встречу президента с Трампом в 2026 году

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила в пятницу, что встреча румынского президента Никушора Дана с Дональдом Трампом состоится в первой половине 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Цою сказала, что вопрос о встрече Дана и Трампа "был частью недавних встреч делегации США в Румынии".

"Мы работаем над несколькими компонентами вместе с командой администрации президента (Румынии. – Ред.) и командой, назначенной для этого в США", – сказала глава румынского МИД.

"Одним из компонентов, очевидно, является экономический, поскольку оба президента в начале своих сроков полномочий четко заявили, что во внешней политике экономический компонент становится абсолютно необходимым, возможно, даже более чем в прошлом", – добавила она.

Цою сказала, что лидеры Румынии и США также сосредоточатся на обсуждении отношений в сфере обороны и безопасности.

Напомним, в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

