Британія відклала план використати росактиви для України після рішення ЄС

Британський уряд відмовився від власної спроби використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для надання допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Британські посадовці заявили в п'ятницю, що Лондон не буде односторонньо використовувати заморожені російські активи у Британії для допомоги Києву, оскільки планував робити це тільки спільно з Австралією, Канадою та ЄС.

"Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів", – сказав представник британського уряду, додавши, що Британія "продовжуватиме тісно співпрацювати з G7 та ЄС щодо фінансування України".

Британська міністерка фінансів Рейчел Рівз окремо сказала, що Британія буде "негайно" працювати з партнерами, щоб забезпечити Київ необхідним фінансуванням.

У п'ятницю британські посадовці сказали, що перескерують 2 млрд доларів гарантій для кредитування Світового банку, перенісши чинні зобов'язання на 2026 рік для "негайних фінансових потреб" України.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

Читайте також: Ніч, дорожча за 90 мільярдів. Як ЄС уникнув катастрофи та врятував стабільність України.