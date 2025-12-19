Британия отложила план использования росактивов для Украины после решения ЕС

Британское правительство отказалось от собственной попытки использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, хранящихся в британских банках, для оказания помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Британские чиновники заявили в пятницу, что Лондон не будет односторонне использовать замороженные российские активы в Великобритании для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только совместно с Австралией, Канадой и ЕС.

"Мы не будем действовать без международных партнеров", – сказал представитель британского правительства, добавив, что Великобритания "продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по финансированию Украины".

Британский министр финансов Рэйчел Ривз отдельно сказала, что Великобритания будет "немедленно" работать с партнерами, чтобы обеспечить Киев необходимым финансированием.

В пятницу британские чиновники заявили, что перенаправят 2 млрд долларов гарантий для кредитования Всемирного банка, перенеся действующие обязательства на 2026 год для "немедленных финансовых потребностей" Украины.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления кредита Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

