Укр Рус Eng

Протесты против проекта бюджета в Болгарии переросли в беспорядки

Новости — Вторник, 2 декабря 2025, 07:22 — Мария Емец

Вечерняя акция протеста в столице Болгарии против проекта бюджета на 2026 год с более высокими налогами переросла в беспорядки.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Акция протеста начиналась мирно, а около 10 часов вечера ситуация обострилась в районе офиса партии "ДПС – Новое начало". Молодые люди начали жечь мусорные баки и атаковали микроавтобус полиции. Против них применили слезоточивый газ.

 

Впоследствии сообщили о двух пострадавших правоохранителях и десятке задержанных за хулиганские действия.

На фоне беспорядков партия "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария", вторая по численности фракция в парламенте и организатор протеста, призвала к отставке министра внутренних дел из-за того, что силовики не обеспечили надлежащую защиту акции и провокаторы добились успеха. .

Пророссийский президент Румен Радев призвал к отставке правительства и досрочным выборам.

Напомним, акция вечером 1 декабря стала уже вторым протестом против проекта бюджета, в Софии и других городах страны в нем приняли участие десятки тысяч человек.

Премьер-министр Росен Желязков обещал отозвать проект, однако по состоянию на ночь 1 декабря этого так и не произошло.

Читайте также: Иллюзия стабильности: что удерживает Болгарию от сползания в кризис и какие последствия это будет иметь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария Протести
Реклама: