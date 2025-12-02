У Німеччині через обхід санкцій проти РФ заарештували двох братів

Двоє братів з німецького міста Ельде експортували до Росії товари на суму 689 тисяч євро, незважаючи на європейські економічні санкції – їх заарештували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За повідомленням митного слідчого управління Ессена та прокуратури Мюнстера, було виконано ордери на арешт 34- та 39-річних чоловіків, а також проведено обшук трьох об'єктів нерухомості.

Чоловіки є фігурантами розслідування, яке триває з лютого, щодо організованих і комерційних порушень Закону про зовнішню торгівлю та платежі.

Їх звинувачують у постачанні насосів, клапанів, фільтрів та інших товарів російським фармацевтичним і біотехнологічним компаніям через треті країни з січня 2023 року, тим самим обходячи санкції ЄС – вважається, що це стосується щонайменше 53 експортних відправлень.

Земельний суд німецького Гамбурга восени засудив двох чоловіків до тюремного ув'язнення за постачання до Росії електроніки для безпілотників.

Раніше у вересні земельний суд Гамбурга оголосив вироки пʼятьом обвинуваченим у порушенні санкційного режиму проти Росії.