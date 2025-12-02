В Германии за обход санкций против РФ арестовали двух братьев

Двое братьев из немецкого города Эльде экспортировали в Россию товары на сумму 689 тысяч евро, несмотря на европейские экономические санкции – их арестовали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По сообщению таможенного следственного управления Эссена и прокуратуры Мюнстера, были выполнены ордера на арест 34- и 39-летних мужчин, а также проведен обыск трех объектов недвижимости.

Мужчины являются фигурантами расследования, которое продолжается с февраля, в отношении организованных и коммерческих нарушений Закона о внешней торговле и платежах.

Их обвиняют в поставке насосов, клапанов, фильтров и других товаров российским фармацевтическим и биотехнологическим компаниям через третьи страны с января 2023 года, тем самым обходя санкции ЕС – считается, что это касается по меньшей мере 53 экспортных отправлений.

Земельный суд немецкого Гамбурга осенью приговорил двух мужчин к тюремному заключению за поставки в Россию электроники для беспилотников.

Ранее в сентябре земельный суд Гамбурга огласил приговоры пяти обвиняемым в нарушении санкционного режима против России.