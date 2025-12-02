В Польше предъявили обвинения россиянину, шпионившему для Москвы

Прокуратура Польши сообщила об идентификации и выдвижении обвинений гражданину России, подозреваемому в руководстве организованной преступной группой в 2023 году и действиях в пользу российской разведки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Эти действия являются результатом расследования Люблинского отделения Национальной прокуратуры и сотрудников Агентства внутренней безопасности.

"Подозреваемый Михаил Миргородский не находится в Польше, поэтому его не удалось задержать, а прокурор не мог выполнить с его участием процессуальные действия, в том числе объявить ему обвинение", – говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемый – 28-летний гражданин Российской Федерации, который действовал по заказу тамошней Федеральной службы безопасности. Следователи установили, что в 2023 году он организовывал деятельность российской разведки в Польше и координировал действия преступной группы, заключавшиеся в шпионаже, диверсиях, саботаже и пропаганде.

Прокуратура вынесла решение о предъявлении Миргородскому пяти обвинений. Речь идет о создании и руководстве организованной преступной группой, организации и руководстве деятельностью иностранной разведки, руководстве попыткой вызвать катастрофу наземного транспорта, подстрекательстве к применению насилия и уничтожению имущества, а также финансировании преступлений террористического характера.

Группа была основана с помощью мессенджера Telegram и состояла по меньшей мере из 30 человек. Ее членам поручались, среди прочего, разведывательные действия, печать и расклейка пророссийских, антиукраинских и антинатовских листовок, избиение граждан Украины и белорусских диссидентов, а также поджог их имущества.

Управляемые Миргородским диверсанты также намеревались вызвать сход поезда с рельсов. С этой целью они провели диверсионную акцию, которая была квалифицирована как преступление террористического характера. "Подозреваемому инкриминируется сбор и предложение платежных средств с целью финансирования катастрофы в наземном транспорте; переводы осуществлялись в цифровой форме через криптовалютные биржи", – говорится в сообщении.

Подозреваемый разыскивается по ордеру. Прокурор также принял меры, направленные на начало международного розыска по красной ноте Интерпола.

Упомянутое расследование проводится с 2023 года. Сейчас задержаны 16 человек, которых обвиняют в участии в организованной преступной группе. Речь идет о 12 гражданах Украины, трех белорусах и одном россиянине. Все они признались в инкриминируемых им деяниях и дали объяснения.

Накануне прокурор подал в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест украинцев, которых подозревают в совершении диверсии на железной дороге.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции.