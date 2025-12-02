У президента Польщі не довіряють "компетентності" Віткоффа у розмовах з росіянами

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач має сумніви щодо "компетентності" спецпосланця президента США Стів Віткоффа вести переговори з росіянами щодо миру в Україні.

Про це Пшидач сказав в ефірі Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

Радника Кароля Навроцького з питань міжнародної політики попросили прокоментувати майбутню зустріч Віткоффа з главою Кремля Владіміром Путіним.

"Чесно кажучи, я не повністю довіряю компетентності Стіва Віткоффа на східному напрямку", – сказав Пшидач.

Він пояснив, що посланець президента США Дональда Трампа є "бізнесменом з сектору нерухомості, який досі не займався переговорами з росіянами".

"Росіяни ведуть переговори дуже жорстко. Ми в Центральній Європі знаємо їхні методи, які часто базуються на брехні. Я більше довіряю іншим політикам в американській адміністрації, які набагато краще це розуміють. Марко Рубіо має набагато більше знань і досвіду в галузі політики на Сході", – зазначив Пшидач.

Він додав, що "знаючи реальність, Владімір Путін не буде зацікавлений в укладенні будь-яких мирних угод".

"Хіба що вони на 110% відповідатимуть його інтересам, а цього не можна допустити", – сказав Пшидач.

Глава уряду Польщі Дональд Туск 1 грудня заявив, що "не всі у Вашингтоні" хочуть присутності Польщі за столом переговорів щодо миру

Також Туск вважає, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі.