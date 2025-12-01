Туск: не всі у Вашингтоні хочуть присутності Польщі за столом переговорів щодо миру

Глава уряду Польщі Дональд Туск відповів на закид щодо того, що Польща не завжди достатньо залучена до ключових дискусій щодо миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні у Туска запитали про роль Польщі в переговорах щодо України, а також про те, що Польща не завжди достатньо залучена своїми західними партнерами до ключових дискусій.

У відповідь Туск розповів про свої тісні стосунки з іншими лідерами ЄС та про постійні консультації з партнерами. Потім він зробив натяк на неназваних лідерів у Вашингтоні.

"Я не хочу тут розпалювати зайві емоції, але скажімо так, що не всі у Вашингтоні і, звичайно, ніхто в Москві не хоче, щоб Польща була присутня завжди і всюди. Я сприймаю це як комплімент собі і як комплімент Польщі. І на цьому я зупинюся, щоб не сказати занадто багато", – заявив Туск.

Раніше Туск заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі.

Також Туск висловлював здивування положеннями зі згадкою його країни у "мирному плані" США з 28 пунктів, у підготовці якого Варшава не брала участі.