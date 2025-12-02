У президента Польши не доверяют "компетентности" Уиткоффа в разговорах с россиянами

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сомневается в "компетентности" спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вести переговоры с россиянами о мире в Украине.

Об этом Пшидач сказал в эфире Radio Zet, сообщает "Европейская правда".

Советника Кароля Навроцкого по вопросам международной политики попросили прокомментировать предстоящую встречу Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Честно говоря, я не полностью доверяю компетентности Стива Уиткоффа на восточном направлении", – сказал Пшидач.

Он пояснил, что посланник президента США Дональда Трампа – "бизнесмен из сектора недвижимости, который до сих пор не занимался переговорами с россиянами".

"Россияне ведут переговоры очень жестко. Мы в Центральной Европе знаем их методы, которые часто базируются на лжи. Я больше доверяю другим политикам в американской администрации, которые гораздо лучше это понимают. У Марко Рубио гораздо больше знаний и опыта в области политики на Востоке", – отметил Пшидач.

Он добавил, что "зная реальность, Владимир Путин не будет заинтересован в заключении каких-либо мирных соглашений".

"Разве что они на 110% будут отвечать его интересам, а этого нельзя допустить", – сказал Пшидач.

Глава правительства Польши Дональд Туск 1 декабря заявил, что "не все в Вашингтоне" хотят присутствия Польши за столом переговоров по миру

Также Туск считает, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе.