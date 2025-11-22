Туск: Росія не може нав'язувати Європі і Україні своїх умов

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі, але зазначив, що "мирна пропозиція США вимагає спільної роботи".

Про це йшлося під час його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда".

За словами Туска, Зеленський у розмові виклав свою позицію щодо мирної пропозиції США.

"Вона вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати свої умови Україні та Європі. Все, що стосується Польщі, має бути узгоджено з польським урядом", – написав в Х Туск, який вже висловлював здивування положеннями зі згадкою його країни у "мирному плані" США з 28 пунктів, у підготовці якого Варшава не брала участі.

Зеленський також розповів у соцмережах про розмову з Туском.

"Поділився деталями нашої дипломатичної роботи зі США та Європою. Для нас важливо, щоб усі партнери, які з нами від самого початку цієї війни, були поінформовані про ситуацію. Координуємося, щоб Європа була включена у процес. Дякую пану Прем’єр-міністру та всьому польському народові за підтримку. Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Польщу, і дуже це цінуємо", – написав Зеленський.

Перші речення його допису ймовірно пов’язані зі згадкою Польщі у плані з 28 пунктів у тому вигляді, як його злили у ЗМІ. Зокрема, це 9-й пункт про те, що у Польщі "можуть розміщуватися європейські винищувачі".

Польща також згадана у проєкті додаткового документа про гарантії безпеки для України у зв'язку з її участю у "коаліції рішучих".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.