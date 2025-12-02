ЗМІ: бельгійські правоохоронці прийшли з обшуками до зовнішньополітичної служби ЄС

Бельгійська поліція провела у вівторок обшуки в дипломатичній службі Євросоюзу у Брюсселі, а також у Коледжі Європи в Брюгге та приватних будинках у рамках розслідування щодо ймовірного нецільового використання коштів ЄС.

Про це стало відомо Euractiv від осіб, обізнаних з розслідуванням, та свідків, передає "Європейська правда".

Рейди відбулися по всій Бельгії рано-вранці, поліція вилучила документи та заарештувала трьох осіб для допиту за підозрою у шахрайстві при закупівлях, корупції та кримінальному конфлікті інтересів.

За словами одного з очевидців, близько 10 офіцерів у цивільному одязі увійшли до штаб-квартири Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) о 7:30 ранку у вівторок. Інший посадовець ЄС із дипломатичної служби ЄС підтвердив проведення рейду.

Кримінальне розслідування розпочалося після звинувачень у тому, що EEAS та Коледж Європи – престижна школа післядипломної підготовки єврократів – зловживали державними коштами ЄС у 2021 та 2022 роках, за словами чотирьох осіб, обізнаних з розслідуванням.

Ці обшуки є останнім великим скандалом, що вразив інституції ЄС, і посилять тиск на Коледж Європи та його ректора Федеріку Могеріні, яка раніше керувала EEAS і цього року розпочала другий п'ятирічний термін у Брюгге.

Бельгійська федеральна поліція та антикорупційне бюро ЄС OLAF взяли участь в операції в рамках кримінального розслідування, яке проводить Прокуратура ЄС (EPPO).

Представники EPPO та OLAF відмовилися від коментарів.

Слідчі перевіряють, чи Коледж Європи або його представники заздалегідь знали про публічний тендер на фінансування нової Дипломатичної академії ЄС, щорічної програми навчання для європейських дипломатів у Брюгге, яка фінансується EEAS.

Коледж Європи, заснований у 1949 році, вважається школою для дипломатів і державних службовців ЄС, серед випускників якої є провідні політики та посадовці європейських інституцій.

Слідчі зосередилися на обставинах, пов'язаних з придбанням коледжем за 3,2 млн євро будівлі на Spanjaardstraat у Брюгге, в якій проживають дипломати, які відвідують академію, повідомили чотири особи, обізнані з розслідуванням.

Коледж Європи придбав будівлю у 2022 році в період фінансових труднощів, незадовго до того, як EEAS оголосила тендер, за результатами якого установа отримала фінансування в розмірі 654 тисяч євро, повідомили дві особи, обізнані з розслідуванням.

Слідчі перевірили звинувачення, що Коледж Європи та його представники мали доступ до інформації про тендер, яка мала залишатися конфіденційною, щоб забезпечити чесну конкуренцію між установами, які змагалися за право розміщення нової академії.

OLAF, який має адміністративні повноваження для розслідування підозр у шахрайстві з використанням коштів ЄС, опитав кількох осіб, перш ніж передати свої висновки до EPPO, якій доручено розслідувати та переслідувати тяжкі злочини проти інтересів ЄС.

Немає жодних ознак того, що OLAF або EPPO дійшли висновків про порушення, і ніхто ще не був офіційно звинувачений.

Протягом періоду, що розслідується, EEAS очолював колишній міністр закордонних справ – соціаліст, іспанець Жозеп Боррель.

Восени кілька ЗМІ повідомили, що співробітники угорської розвідки під виглядом дипломатів намагалися завербувати співробітників євроінституцій під час перебування Олівера Варгеї на посаді посла Угорщини в Брюсселі.

Варгеї обіймав посаду посла в постійному представництві Угорщини при ЄС з 2015 по 2019 рік, а до цього працював заступником посла з 2011 року.

Сам єврокомісар від Угорщини заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що йому "нічого не відомо" про ймовірні спроби уряду Віктора Орбана завербувати шпигунів у Брюсселі. Минулого тижня Єврокомісія заявила, що перевірить ці звинувачення.