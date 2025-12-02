СМИ: бельгийские правоохранители пришли с обысками во внешнеполитическую службу ЕС

Бельгийская полиция провела во вторник обыски в дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования вероятного нецелевого использования средств ЕС.

Об этом стало известно Euractiv от лиц, знакомых с расследованием, и свидетелей, передает "Европейская правда".

Рейды состоялись по всей Бельгии рано утром, полиция изъяла документы и арестовала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и уголовном конфликте интересов.

По словам одного из очевидцев, около 10 офицеров в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешних действий (EEAS) в 7:30 утра во вторник. Другой чиновник ЕС из дипломатической службы ЕС подтвердил проведение рейда.

Уголовное расследование началось после обвинений в том, что EEAS и Колледж Европы – престижная школа последипломной подготовки еврократов – злоупотребляли государственными средствами ЕС в 2021 и 2022 годах, по словам четырех человек, знакомых с расследованием.

Эти обыски являются последним крупным скандалом, поразившим институты ЕС, и усилят давление на Колледж Европы и его ректора Федерику Могерини, которая ранее руководила EEAS и в этом году начала второй пятилетний срок в Брюгге.

Бельгийская федеральная полиция и антикоррупционное бюро ЕС OLAF приняли участие в операции в рамках уголовного расследования, которое проводит Прокуратура ЕС (EPPO).

Представители EPPO и OLAF отказались от комментариев.

Следователи проверяют, знали ли Колледж Европы или его представители заранее о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС, ежегодной программы обучения для европейских дипломатов в Брюгге, которая финансируется EEAS.

Колледж Европы, основанный в 1949 году, считается школой для дипломатов и государственных служащих ЕС, среди выпускников которой есть ведущие политики и чиновники европейских институтов.

Следователи сосредоточились на обстоятельствах, связанных с приобретением колледжем за 3,2 млн евро здания на Spanjaardstraat в Брюгге, в котором проживают дипломаты, посещающие академию, сообщили четыре человека, знакомые с расследованием.

Колледж Европы приобрел здание в 2022 году в период финансовых трудностей, незадолго до того, как EEAS объявила тендер, по результатам которого учреждение получило финансирование в размере 654 тысяч евро, сообщили два человека, знакомые с расследованием.

Следователи проверили обвинения, что Колледж Европы и его представители имели доступ к информации о тендере, которая должна была оставаться конфиденциальной, чтобы обеспечить честную конкуренцию между учреждениями, соревновавшимися за право размещения новой академии.

OLAF, имеющий административные полномочия для расследования подозрений в мошенничестве с использованием средств ЕС, опросил нескольких лиц, прежде чем передать свои выводы в EPPO, которой поручено расследовать и преследовать тяжкие преступления против интересов ЕС.

Нет никаких признаков того, что OLAF или EPPO пришли к выводам о нарушениях, и никто еще не был официально обвинен.

В течение расследуемого периода EEAS возглавлял бывший министр иностранных дел, социалист, испанец Жозеп Боррель.

Осенью несколько СМИ сообщили, что сотрудники венгерской разведки под видом дипломатов пытались завербовать сотрудников евроинституций во время пребывания Оливера Вархеи в должности посла Венгрии в Брюсселе.

Вархеи занимал должность посла в постоянном представительстве Венгрии при ЕС с 2015 по 2019 год, а до этого работал заместителем посла с 2011 года.

Сам венгерский еврокомиссар заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ему "ничего не известно" о возможных попытках правительства Виктора Орбана завербовать шпионов в Брюсселе. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что проверит эти обвинения.