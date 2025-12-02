ЗМІ: у ЄС обговорять санкції проти 9 людей і компаній, пов’язаних з "тіньовим флотом" РФ

У ЄС обговорять запровадження санкцій проти ще дев’яти осіб і компаній, які, ймовірно, беруть участь у діяльності так званого "тіньового флоту" російських танкерів.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його даними, у середу 3 грудня посли ЄС розглянуть санкції щодо дев’яти осіб і компаній, пов’язаних з "тіньовим флотом" РФ.

tomorrow 🇪🇺 ambassadors will consider sanctions on 9 people and entities linked to 🇷🇺 shadow fleet. both people and companies are largely linked to 🇦🇪 UAE – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 2, 2025

"І фізичні особи, і компанії переважно пов’язані з ОАЕ", – зазначив Джозвяк.

Також, за його даними, Єврокомісія у середу передасть країнам офіційну пропозицію щодо "репараційної позики" Україні.

Раніше очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.