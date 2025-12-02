Укр Рус Eng

ЗМІ: у ЄС обговорять санкції проти 9 людей і компаній, пов’язаних з "тіньовим флотом" РФ

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 13:07 — Марія Ємець

У ЄС обговорять запровадження санкцій проти ще дев’яти осіб і компаній, які, ймовірно, беруть участь у діяльності так званого "тіньового флоту" російських танкерів.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. 

За його даними, у середу 3 грудня посли ЄС розглянуть санкції щодо дев’яти осіб і компаній, пов’язаних з "тіньовим флотом" РФ. 

"І фізичні особи, і компанії переважно пов’язані з ОАЕ", – зазначив Джозвяк. 

Також, за його даними, Єврокомісія у середу передасть країнам офіційну пропозицію щодо "репараційної позики" Україні.

Раніше очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

