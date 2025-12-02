СМИ: в ЕС обсудят санкции против 9 человек и компаний, связанных с "теневым флотом" РФ

В ЕС обсудят введение санкций против еще девяти человек и компаний, вероятно, участвующих в деятельности так называемого "теневого флота" российских танкеров.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в среду 3 декабря послы ЕС рассмотрят санкции в отношении девяти лиц и компаний, связанных с "теневым флотом" РФ.

tomorrow 🇪🇺 ambassadors will consider sanctions on 9 people and entities linked to 🇷🇺 shadow fleet. both people and companies are largely linked to 🇦🇪 UAE – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 2, 2025

"И физические лица, и компании преимущественно связаны с ОАЭ", – отметил Джозвяк.

Также, по его данным, Еврокомиссия в среду передаст странам официальное предложение по "репарационному займу" Украине.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.