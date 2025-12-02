Укр Рус Eng

СМИ: в ЕС обсудят санкции против 9 человек и компаний, связанных с "теневым флотом" РФ

Новости — Вторник, 2 декабря 2025, 13:07 — Мария Емец

В ЕС обсудят введение санкций против еще девяти человек и компаний, вероятно, участвующих в деятельности так называемого "теневого флота" российских танкеров.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в среду 3 декабря послы ЕС рассмотрят санкции в отношении девяти лиц и компаний, связанных с "теневым флотом" РФ. 

"И физические лица, и компании преимущественно связаны с ОАЭ", – отметил Джозвяк.

Также, по его данным, Еврокомиссия в среду передаст странам официальное предложение по "репарационному займу" Украине.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции
Реклама: