ЗМІ: Єврокомісія у середу передасть країнам пропозицію щодо "репараційної позики" Україні

Новини — Вівторок, 2 грудня 2025, 12:06 — Марія Ємець

Єврокомісія планує у середу надіслати країнам-членам офіційну пропозицію щодо того, як оформити "репараційну позику" для України, а перші обговорення можуть відбутись у п’ятницю.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк. 

Джозвяк зазначив, що пропозиції Єврокомісії планують передати країнам-членам завтра – тобто 3 грудня, а перше обговорення на рівні послів може відбутись у п’ятницю. 

Саміт ЄС, на якому потенційно можуть досягти політичної домовленості з цього питання, запланований на 18 грудня. 

Минулого тижня у Єврокомісії підтвердили, що правові тексти щодо використання росактивів для України готові.

Нагадаємо, план ЄС із репараційною позикою Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина російських активів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

За даними Politico, у ЄС вже розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися. 

За даними Financial Times, Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився підтримати виплату Україні позики за рахунок російських активів.

Єврокомісія Арешт росактивів
