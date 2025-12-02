ЗМІ: Єврокомісія у середу передасть країнам пропозицію щодо "репараційної позики" Україні

Єврокомісія планує у середу надіслати країнам-членам офіційну пропозицію щодо того, як оформити "репараційну позику" для України, а перші обговорення можуть відбутись у п’ятницю.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Джозвяк зазначив, що пропозиції Єврокомісії планують передати країнам-членам завтра – тобто 3 грудня, а перше обговорення на рівні послів може відбутись у п’ятницю.

the 🇪🇺 commission proposals for the 🇺🇦 reparation loan should be distributed to member states tomorrow and likely first discussion by EU ambassadors on Friday. clock is ticking if some sort of political deal can be agreed at EU summit 18 December – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 2, 2025

Саміт ЄС, на якому потенційно можуть досягти політичної домовленості з цього питання, запланований на 18 грудня.

Минулого тижня у Єврокомісії підтвердили, що правові тексти щодо використання росактивів для України готові.

Нагадаємо, план ЄС із репараційною позикою Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина російських активів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

За даними Politico, у ЄС вже розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися.

За даними Financial Times, Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився підтримати виплату Україні позики за рахунок російських активів.