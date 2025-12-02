Євродепутатка: "продаж" України Путіну матиме катастрофічні наслідки і для США

Латвійська євродепутатка Сандра Калнієте попередила Сполучені Штати на тлі очікуваних переговорів у Москві, що "продаж" України Владіміру Путіну матиме катастрофічні наслідки і для самих США.

Про це вона написала у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять глави Білого дому Джаред Кушнер зустрінуться з лідером Росії Владіміром Путіним 2 грудня для обговорення можливого шляху до завершення війни в Україні.

"Вирушаючи до Москви, Віткофф і Кушнер повинні пам'ятати, що Путін прагне не тільки знищити Україну, але й відновити імперію, роз'єднати союзників і послабити американську потужність. Продаж України матиме катастрофічні наслідки як для Європи, так і для Сполучених Штатів", – переконана євродепутатка.

Нагадаємо, Віткофф у вівторок матиме зустріч у Москві не лише з Путіним, а і з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.

Зустріч американської делегації з Путіним відбудеться після інтенсивних перемовин між Україною та США у Флориді цими вихідними.

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Ірландії, у вівторок отримав у Дубліні доповідь української делегації про перемовини у Флориді щодо "мирного плану".





