РосЗМІ: окрім Путіна, Віткофф зустрінеться в Москві і з Дмитрієвим

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у вівторок матиме зустріч у Москві не лише з главою Кремля Владіміром Путіним, а і з російським перемовником Кирилом Дмитрієвим.

Про це російському агентству "Интерфакс" повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков раніше повідомив, що Владімір Путін почне переговори з Віткоффом близько 17:00 за московським часом (16:00 за київським часом).

Крім того, Віткофф матиме зустріч зі спецпредставником Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирилом Дмитрієвим.

"Зустріч Дмитрієва і Віткоффа відбудеться в Москві у вівторок", – повідомив агентству неназваний співрозмовник.

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Ірландії, у вівторок отримав у Дубліні доповідь української делегації про перемовини у Флориді щодо "мирного плану".

У понеділок Володимир Зеленський спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову з Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Минулого тижня агентство Bloomberg оприлюднило стенограму розмови між Віткоффом і помічником Путіна Ушаковим, яка відбулась 14 жовтня. В її ході Віткофф давав Ушакову поради, як Росії краще представити свої пропозиції щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.