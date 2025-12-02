Евродепутат: "продажа" Украины Путину будет иметь катастрофические последствия и для США

Латвийский евродепутат Сандра Калниете предупредила Соединенные Штаты на фоне ожидаемых переговоров в Москве, что "продажа" Украины Владимиру Путину будет иметь катастрофические последствия и для самих США.

Об этом она написала во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер встретятся с лидером России Владимиром Путиным 2 декабря для обсуждения возможного пути к завершению войны в Украине.

"Отправляясь в Москву, Уиткофф и Кушнер должны помнить, что Путин стремится не только уничтожить Украину, но и восстановить империю, разъединить союзников и ослабить американскую мощь. "Продажа" Украины будет иметь катастрофические последствия как для Европы, так и для Соединенных Штатов", – убеждена евродепутат.

Напомним, Уиткофф во вторник будет иметь встречу в Москве не только с Путиным, но и с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Встреча американской делегации с Путиным состоится после интенсивных переговоров между Украиной и США во Флориде в эти выходные.

Президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Ирландии, во вторник получил в Дублине доклад украинской делегации о переговорах во Флориде по "мирному плану".