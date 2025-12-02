У Швейцарії вважають, що країні доведеться звикнути до американських мит

Очільниця Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії (SECO) Гелен Будлігер-Артіеда заявила, що її країна, ймовірно, повинна звикнути до американських мит.

Її слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У серпні президент США Дональд Трамп ввів 39-відсотковий тариф на Швейцарію, найвищий серед усіх країн Європи, але Берн і Вашингтон минулого місяця уклали попередню угоду про зниження тарифів до 15%, що відповідає ставці ЄС.

Будлігер-Артіеда сказала, що вона б воліла, щоб американські мита повернулися до рівня, який був на початку року. Водночас за її словами, така перспектива виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому.

"Боюся, що ми цього не досягнемо, навіть якщо демократи колись повернуться до влади в США", – сказала вона.

За даними SECO, на початку 2025 року середні мита США на швейцарські товари становили від 2,5% до 3%.

Глава SECO зазначила, що Швейцарія скористалася загальними пільгами, згідно з якими експорт фармацевтичних препаратів, золота та кави звільняється від мит.

За її оцінками, зараз Швейцарія зіштовхнеться з торговельним митним навантаженням у розмірі близько 7% і заощадить близько $6 млрд на рік порівняно з попередньою ситуацією.

"Я вважаю, що це вигідна угода", – сказала вона.

Будлігер-Артіеда очікувала, що зниження мит набуде чинності в першій половині грудня, зазначивши, що шатдаун у США та День подяки затримали його впровадження.

Вона також зазначила, що в інтересах Швейцарії налагодити тісніші відносини з ЄС.

На початку серпня Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт – суттєво вищого, ніж, приміром, для Європейського Союзу. Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.

У листопаді федеральна рада Швейцарії повідомила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари після кількамісячних переговорів.

Наприкінці цього ж місяця два члени парламенту Швейцарії звернулися до прокуратури з проханням перевірити, чи не порушують подарунки, які швейцарські бізнесмени передали президенту США, антикорупційне законодавство Швейцарії.