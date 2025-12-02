В Швейцарии считают, что стране придется привыкнуть к американским пошлинам

Глава Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Хелен Будлигер-Артиеда заявила, что ее страна, вероятно, должна привыкнуть к американским пошлинам.

Ее слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В августе президент США Дональд Трамп ввел 39-процентный тариф для Швейцарии, самый высокий среди всех стран Европы, но Берн и Вашингтон в прошлом месяце заключили предварительное соглашение о снижении тарифов до 15%, что соответствует ставке ЕС.

Будлигер-Артиеда сказала, что она бы предпочла, чтобы американские пошлины вернулись к уровню, который был в начале года. В то же время по ее словам, такая перспектива выглядит маловероятной в ближайшем будущем.

"Боюсь, что мы этого не достигнем, даже если демократы когда-то вернутся к власти в США", – сказала она.

По данным SECO, в начале 2025 года средние пошлины США на швейцарские товары составляли от 2,5% до 3%.

Глава SECO отметила, что Швейцария воспользовалась общими льготами, согласно которым экспорт фармацевтических препаратов, золота и кофе освобождается от пошлин.

По ее оценкам, сейчас Швейцария столкнется с торговой таможенной нагрузкой в размере около 7% и сэкономит около $6 млрд в год по сравнению с предыдущей ситуацией.

"Я считаю, что это выгодная сделка", – сказала она.

Будлигер-Артиеда ожидала, что снижение пошлин вступит в силу в первой половине декабря, отметив, что шатдаун в США и День благодарения задержали его внедрение.

Она также отметила, что в интересах Швейцарии наладить более тесные отношения с ЕС.

В начале августа Трамп объявил о введении 39-процентного тарифа на швейцарский импорт – существенно выше, чем, например, для Европейского Союза. Это объявление застало Швейцарию врасплох: страна считала, что ей удалось договориться о более выгодных условиях торговли со Штатами.

Как следствие, некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США, а экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.

В ноябре федеральный совет Швейцарии сообщил о договоренности с США о снижении тарифов на швейцарские товары после нескольких месяцев переговоров.

В конце этого же месяца два члена парламента Швейцарии обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не нарушают ли подарки, которые швейцарские бизнесмены передали президенту США, антикоррупционное законодательство Швейцарии.