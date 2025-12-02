ЗМІ: глава МЗС Німеччини відвідає Китай на початку грудня

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідає Китай на початку грудня після того, як нещодавно його поїздка була скасована.

Про це агентству Reuters повідомили дві ознайомлених із планами глави МЗС Німеччини особи, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники агентства, Вадефуль відвідає Китай з 8 по 9 грудня.

Будь-яка додаткова інформація наразі відсутня.

Варто зауважити, що Пекін здійснив нехарактерно швидкий поворот у відносинах з Берліном після того, як розбіжності щодо китайських обмежень на експорт мікросхем і рідкісноземельних копалин призвели до скасування візиту Вадефуля.

З того часу прем’єр-міністр Китаю Лі Цян зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G20 в Південній Африці, а міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайл провів переговори з віцепрем'єром Китаю, який відповідає за економіку, Хе Ліфенгом.