Віцеканцлер Німеччини: Китай продовжить постачання рідкісноземельних металів

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що отримав від Китаю запевнення щодо збереження поставок рідкісноземельних копалин, назвавши це найбільшим досягненням своєї чотириденної поїздки до Азії цього тижня.

Про це він сказав у четвер, 20 листопада, під час спілкування із журналістами у Сінгапурі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Найважливішим моментом було чітке зобов'язання з боку Китаю щодо рідкісноземів та критично важливих сировинних матеріалів, надійного доступу та надійних ланцюгів постачання, а також те, що китайська сторона підтримує це", – заявив німецький міністр.

За його словами, дуже важливо, що про це "було публічно обіцяно". Він запевнив, що Німеччина нагадає про це китайській стороні.

Після зустрічей у Пекіні на початку тижня, до яких входили переговори з віцепрем'єром Хе Ліфенгом, Клінгбайль зауважив, що Китай додатково погодився також розглянути можливість полегшення доступу німецьких банків і страхових компаній до своїх фінансових ринків.

Берлін і Пекін прагнуть перегорнути сторінку напружених відносин. Торговельні напруження посилилися в останні місяці після того, як Китай посилив контроль за експортом, а міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відклав запланований візит до країни через проблеми з графіком.

Німеччина є найбільшим покупцем китайського експорту рідкісноземельних магнітів. За даними китайської митниці, хоча обсяги експорту до США в жовтні відновилися і досягли найвищого рівня з січня, поставки до Німеччини скоротилися другий місяць поспіль після рекордного рівня в серпні.

Зазначимо, на початку візиту німецький міністр закликав Китай докласти більше зусиль для припинення війни між Росією та Україною.

Також Клінгбайль заявляв, що у торгівлі з Китаєм повинні бути "справедливі умови конкуренції".