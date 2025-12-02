СМИ: глава МИД Германии посетит Китай в начале декабря

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетит Китай в начале декабря – после того, как недавнего его поездка была отменена.

Об этом агентству Reuters сообщили двое ознакомленных с планами главы МИД Германии человека, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники агентства, Вадефуль посетит Китай с 8 по 9 декабря.

Любая дополнительная информация пока отсутствует.

Стоит заметить, что Пекин совершил нехарактерно быстрый поворот в отношениях с Берлином после того, как разногласия относительно китайских ограничений на экспорт микросхем и редкоземельных ископаемых привели к отмене визита Вадефуля.

С тех пор премьер-министр Китая Ли Цян встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на полях саммита G20 в Южной Африке, а министр финансов Германии Ларс Клингбайл провел переговоры с вице-премьером Китая, отвечающим за экономику, Хэ Лифенгом.