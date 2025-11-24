Китай хоче зміцнити зв’язки з Німеччиною
Китай виступив із пропозицією щодо зміцнення зв'язків із Німеччиною.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян поспілкувався у кулуарах саміту G20 із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Зустріч відбулася у неділю, 23 листопада.
"Китай і Німеччина є важливими економічними та торговельними партнерами", – зазначив він.
Відтак Лі заявив, що уряди країн повинні співпрацювати задля посилення діалогу.
"Наші два уряди повинні співпрацювати, щоб посилити діалог і комунікацію для належного вирішення проблем", – сказав він.
Після цього, як зазначається, він запропонував Мерцу тіснішу співпрацю в ряді стратегічних галузей.
Берлін і Пекін прагнуть перегорнути сторінку напружених відносин. Торговельні напруження посилилися в останні місяці після того, як Китай посилив контроль за експортом, а міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відклав запланований візит до країни через проблеми з графіком.
Водночас після цього міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відвідав Китай, де закликав Пекін докласти більше зусиль для припинення війни між Росією та Україною.
Також Клінгбайль заявляв, що у торгівлі з Китаєм повинні бути "справедливі умови конкуренції".
Після зустрічей у Китаї німецький міністр заявив, що отримав від Китаю запевнення щодо збереження поставок рідкісноземельних копалин.