Китай хоче зміцнити зв’язки з Німеччиною

Китай виступив із пропозицією щодо зміцнення зв'язків із Німеччиною.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян поспілкувався у кулуарах саміту G20 із німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Зустріч відбулася у неділю, 23 листопада.

"Китай і Німеччина є важливими економічними та торговельними партнерами", – зазначив він.

Відтак Лі заявив, що уряди країн повинні співпрацювати задля посилення діалогу.

"Наші два уряди повинні співпрацювати, щоб посилити діалог і комунікацію для належного вирішення проблем", – сказав він.

Після цього, як зазначається, він запропонував Мерцу тіснішу співпрацю в ряді стратегічних галузей.

Берлін і Пекін прагнуть перегорнути сторінку напружених відносин. Торговельні напруження посилилися в останні місяці після того, як Китай посилив контроль за експортом, а міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відклав запланований візит до країни через проблеми з графіком.

Водночас після цього міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відвідав Китай, де закликав Пекін докласти більше зусиль для припинення війни між Росією та Україною.

Також Клінгбайль заявляв, що у торгівлі з Китаєм повинні бути "справедливі умови конкуренції".

Після зустрічей у Китаї німецький міністр заявив, що отримав від Китаю запевнення щодо збереження поставок рідкісноземельних копалин.