Рютте розповів про плани щодо засідання Ради НАТО-Україна 3 грудня

Засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у середу, 3 грудня, у форматі робочого обіду.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції 2 грудня.

За словами Рютте, засідання відбудеться за участю головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас та міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"На робочому обіді Ради НАТО-Україна до нас приєднаються міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та висока представниця ЄС Кая Каллас", – розповів Рютте.

Він підкреслив, що НАТО не може випускати з уваги "дедалі більш жорстокі атаки Росії проти України".

"Росія систематично цілить у цивільну інфраструктуру, позбавляючи українців тепла та світла на початку зими. Росія не сама в цій війні, оскільки Китай продовжує бути її вирішальним пособником, а Іран і Північна Корея також надають підтримку. З найперших днів повномасштабного вторгнення Росії союзники НАТО продемонстрували непохитну відданість Україні", – повідомив генсек Альянсу.

Він додав, що НАТО має робити більше для підтримки України, "і настав час дозволити Європі взяти це на себе".

Як повідомляла "Європейська правда", Марк Рютте також повідомив, що у рамках ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України, він очікує постачання для ЗСУ зброї зі США мінімум на $17 млрд.

Посол України при НАТО також розраховує ще на 1 млрд євро на PURL цього року.

Як повідомлялося, напередодні очільник Міноборони України Денис Шмигаль обговорив з генсеком НАТО зміцнення української ППО.