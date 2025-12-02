Рютте рассказал о планах на заседание Совета НАТО-Украина 3 декабря

Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел состоится в среду, 3 декабря, в формате рабочего обеда.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции 2 декабря.

По словам Рютте, заседание состоится с участием главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"На рабочем обеде Совета НАТО-Украина к нам присоединятся министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и высокая представительница ЕС Кая Каллас", – рассказал Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО не может упускать из виду "все более жестокие атаки России против Украины".

"Россия систематически целится в гражданскую инфраструктуру, лишая украинцев тепла и света в начале зимы. Россия не одна в этой войне, поскольку Китай продолжает быть ее решающим пособником, а Иран и Северная Корея также оказывают поддержку. С самых первых дней полномасштабного вторжения России союзники НАТО продемонстрировали непоколебимую преданность Украине", – сообщил генсек Альянса.

Он добавил, что Альянс должен делать больше для поддержки Украины, "и пришло время позволить Европе взять это на себя".

Как сообщала "Европейская правда", Марк Рютте также сообщил, что в рамках инициативы PURL по закупке американского оружия для Украины, он ожидает поставки для ВСУ оружия из США минимум на $17 млрд.

Посол Украины при НАТО также рассчитывает еще на 1 млрд евро на PURL в этом году.

Как сообщалось, накануне глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с генсеком НАТО укрепление украинской ПВО.