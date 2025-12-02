У Москві почалась зустріч Путіна з Віткоффом

Господар Кремля Владімір Путін у вівторок розпочав зустріч зі спецпредставниклм президента США Стівом Віткоффом у Кремлі.

Як пише "Європейська правда", кадри зустрічі поширила пресслужба Кремля.

З російської сторони у зустрічі беруть участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його посланник Кирил Дмитрієв.

Американську сторону, окрім Віткоффа, представляє зять президента США, підприємець Джаред Кушнер.

На опублікованому відео чути, як Путін і Віткофф через перекладачів обговорюють Москву.

Американське видання Axios раніше повідомило про можливу зустріч у середу між президентом Володимиром Зеленським та американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які у вівторок зустрічаються у Кремлі з Владіміром Путіним щодо завершення війни.

Зеленський під час свого візиту до Дубліна у вівторок заявив, що планує поговорити з Віткоффом і Кушнером одразу після їхньої зустрічі з Путіним.

У понеділок Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.