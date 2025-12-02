В Москве началась встреча Путина с Виткоффом

Хозяин Кремля Владимир Путин во вторник начал встречу со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом в Кремле.

Как пишет "Европейская правда", кадры встречи распространила пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече участвуют помощник Путина Юрий Ушаков и его посланник Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону, кроме Виткоффа, представляет зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер.

На опубликованном видео слышно, как Путин и Виткофф через переводчиков обсуждают Москву.

Американское издание Axios ранее сообщило о возможной встрече в среду между президентом Владимиром Зеленским и американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые во вторник встречаются в Кремле с Владимиром Путиным по поводу завершения войны.

Зеленский во время своего визита в Дублин во вторник заявил, что планирует поговорить с Виткоффом и Кушнером сразу после их встречи с Путиным.

В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.