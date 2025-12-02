Зеленський: делегація США надішле сигнали відразу після зустрічі у Кремлі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера відразу після зустрічі у Кремлі з Владіміром Путіним передасть сигнали Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Дубліні у вівторок, пише "Європейська правда".

Президент нагадав, що у вівторок американські переговірники у продовження перемовин у Флориді зустрічаються в Москві з Владіміром Путіним.

"Будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежить майбутнє і наступні кроки. Кроки будуть змінюватись протягом всього дня, я думаю, навіть погодинно", – сказав президент.

Він допустив, що далі може відбутися ще одна зустріч української та американської делегацій.

"Якщо сигнали спрацюють так, що це fair play (чесна гра. – Ред.) з нашими партнерами, то, може, ми зустрінемось дуже швидко з американською делегацією. На якому рівні – ми подивимось. Залежить, знову ж таки, від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс на прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вище. Все це ще діалог, діалогу дуже багато, а потрібні ще результати", – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий до зустрічі з президентом Дональдом Трампом, але "все залежить від сьогоднішніх розмов".

У понеділок Володимир Зеленський повідомив, що спільно з лідерами Франції і Британії провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

Розмова з Віткоффом відбулась напередодні його зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним, яка запланована на вівторок, 2 грудня.





