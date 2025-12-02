ЄС скерує 15 млн євро Вірменії на допомогу з розмінуванням

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас у вівторок оголосила про виділення Вірменії допомоги у розмірі 15 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала за підсумками засідання Ради партнерства ЄС-Вірменія у Брюсселі.

За словами Каллас, сторони ухвалили нову стратегічну програму партнерства між ЄС та Вірменією, яка передбачає реформи з боку Єревана і співпрацю, "наприклад у сфері лібералізації візового режиму та безпеки".

"Сьогодні я рада оголосити про виділення 15 мільйонів євро на підтримку миру та зміцнення стійкості Вірменії. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування різних ініціатив, зокрема навчання та обладнання для розмінування, а також заходів зі зміцнення довіри в регіоні", – сказала вона.

Головна дипломатка ЄС також сказала, що Вірменія стикається з іншими викликами, зокрема дезінформаційними кампаніями "Росії та її союзників" напередодні парламентських виборів наступного року.

"Фінансування ЄС також покриватиме виявлення, аналіз та реагування на іноземне втручання", – додала Каллас.

Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

У червні сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості.

Дивіться пояснення "ЄвроПравди" про те, що стоїть за рішенням Єревана про вступ до Євросоюзу.