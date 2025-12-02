У НАТО не бачать "серйозної" готовності Путіна до миру з Україною

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні Північноатлантичного альянсу, не свідчать про готовність Путіна до мирної угоди.

Про це заявив високопосадовець НАТО, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі Альянсу.

У Альянсі підкреслюють, що не беруть участі у переговорах, а також всіляко підтримують мирні зусилля, які докладає чинна американська адміністрація.

Утім, головною перепоною лишається те, що проти угоди виступає керівник Російської Федерації.

"Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україні", – заявив, зокрема, високопосадовець НАТО.

"Я дуже хочу помилятися", – додав він.

Як повідомляла ЄвроПравда, розвіддані НАТО також кажуть про оточення Мирнограда і про підготовку до наступу після Покровська.

Також відомо, що держсекретаря США не буде на засіданні голів МЗС НАТО у Брюсселі.

Читайте також: Заміна для Келлога? Хто такий Ден Дрісколл, якому Трамп доручив переговори з Україною