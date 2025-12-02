Рютте не вважає проблемою, що Рубіо не буде на засіданні голів МЗС НАТО у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що держсекретар США Марко Рубіо достатньо сильно залучений до процесу встановлення миру в Україні, а також опікується іншими важливими міжнародними питаннями, тому його відсутність на засіданні міністрів закордонних справ НАТО 3 грудня у Брюсселі не буде проблемою.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Рютте заявив на пресконференції в штаб-квартирі НАТО у вівторок, 2 грудня.

Те, що держсекретар США Рубіо не приїде в Брюссель на засідання міністрів закордонних справ НАТО 3 грудня, у НАТО не вбачають за проблему.

"Марко Рубіо дуже залучений до всього, що стосується припинення війни в Україні. Ви бачили, як він головував на зустрічах у Женеві та Маямі… Я перебуваю в постійному контакті, особисто перебуваю в постійному контакті з ним", – розповів Рютте.

За його оцінкою, Рубіо "надзвичайно наполегливо працює, піклуючись не лише про ситуацію в Україні, але й про багато інших питань, які стоять перед ним".

"Тому я цілком приймаю те, що він не зможе бути тут завтра. Я б не став нічого в цьому вбачати. Тут буде заступник держсекретаря (США) Кріс Ландау. Я дуже радий, що він тут. Тож я вважаю, що все охоплено", – резюмував генсек НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", у засіданні Ради НАТО-Україна у Брюсселі 3 грудня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Марк Рютте також повідомив, що у рамках ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України, він очікує постачання для ЗСУ зброї зі США мінімум на $17 млрд.

Посол України при НАТО також розраховує ще на 1 млрд євро на PURL цього року.

Як повідомлялося, напередодні очільник Міноборони України Денис Шмигаль обговорив з генсеком НАТО зміцнення української ППО.