В НАТО не видят "серьезной" готовности Путина к миру с Украиной

Разведывательные данные, имеющиеся в распоряжении Североатлантического альянса, не свидетельствуют о готовности Путина к мирному соглашению.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, который общался с журналистами на условиях анонимности перед началом министерской встречи Альянса.

В Альянсе подчеркивают, что не участвуют в переговорах, а также всячески поддерживают мирные усилия, которые прилагает действующая американская администрация.

Впрочем, главным препятствием остается то, что против соглашения выступает руководитель Российской Федерации.

"Я не вижу никаких признаков того, что Путин серьезно относится к мирному процессу или всерьез заинтересован в том, чтобы пойти хоть на какие-то уступки, которые привели бы к миру в Украине", – заявил, в частности, высокопоставленный чиновник НАТО.

"Я очень хочу ошибаться", – добавил он.

Как сообщала ЕвроПравда, разведданные НАТО также говорят об окружении Мирнограда и о подготовке к наступлению после Покровска.

Также известно, что госсекретаря США не будет на заседании глав МИД НАТО в Брюсселе.

