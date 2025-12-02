Три країни виділять майже 118 млн євро Литві на зміцнення цивільного захисту

Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн нададуть Литві майже 118 млн євро на зміцнення цивільного захисту та розширення системи правосуддя відповідно до меморандумів про фінансування, підписаних у вівторок, 2 грудня, у Вільнюсі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Угоди охоплюють період фінансування 2021–2028 років і відповідають сумі, яку Литва отримала протягом попереднього циклу.

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтіекунас заявив, що ці кошти допоможуть країні поліпшити реагування на кризові ситуації та просунути ключові реформи в секторі юстиції.

За даними Міністерства фінансів країни, 54 млн євро будуть спрямовані на програму цивільного захисту, а 55,7 млн євро – на ініціативи у сфері юстиції.

Цього ж дня висока представниця ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас оголосила про виділення Вірменії допомоги у розмірі 15 мільйонів євро.