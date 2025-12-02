Три страны выделят почти 118 млн евро Литве на укрепление гражданской защиты

Норвегия, Исландия и Лихтенштейн предоставят Литве почти 118 млн евро на укрепление гражданской защиты и расширение системы правосудия в соответствии с меморандумами о финансировании, подписанными во вторник, 2 декабря, в Вильнюсе.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Соглашения охватывают период финансирования 2021-2028 годов и соответствуют сумме, которую Литва получила в течение предыдущего цикла.

Министр финансов Литвы Криступас Вайтиекунас заявил, что эти средства помогут стране улучшить реагирование на кризисные ситуации и продвинуть ключевые реформы в секторе юстиции.

По данным Министерства финансов страны, 54 млн евро будут направлены на программу гражданской защиты, а 55,7 млн евро – на инициативы в сфере юстиции.

В этот же день высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас объявила о выделении Армении помощи в размере 15 миллионов евро.