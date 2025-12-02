Смертельна пожежа у клубі в Північній Македонії: всі обвинувачені не визнали провини

Усі 35 підсудних та представники трьох компаній, які постали перед судом за смертельну пожежу в нічному клубі Pulse в македонському місті Кочани в березні 2025 року, заявили про свою невинуватість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Власник нічного клубу Pulse Деян Йованов, який є головним обвинуваченим у справі про загибель 63 людей, сказав на слуханні у вівторок, що "не відчуває себе винним у злочинах, в яких мене звинувачують".

Зі сльозами на очах Йованов наполягав, що не знав про порушення техніки безпеки в клубі. "У цьому клубі виросло десятки поколінь, і всі знають, як я дбав про безпеку", – сказав він.

Його адвокатка Івана Косовська поклала провину за безпосередню причину пожежі на гурт DNK, який виступав того вечора і використовував піротехніку, що, як встановило розслідування, спричинило швидке поширення вогню по всьому клубу.

Всі інші підсудні – загалом 35 людей і три юридичні особи – також заявили про свою невинуватість на засіданні у вівторок. Майже всі сказали, що розуміють звинувачення, і висловили співчуття родинам жертв.

Пожежа спалахнула у ніч проти 16 березня через фаєри, запалені під час хіп-хоп виступу, які підпалили стелю переповненого клубу Pulse у Кочані. У результаті загинули 63 людини, що зробило інцидент найсмертельнішим в історії Північної Македонії.

Більшість загиблих були молодими людьми, і цей інцидент спричинив масштабні протести в балканській країні з вимогами справедливості. Ще близько 170 людей отримали травми.