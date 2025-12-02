Смертельный пожар в клубе в Северной Македонии: все обвиняемые не признали вины

Все 35 подсудимых и представители трех компаний, которые предстали перед судом за смертельный пожар в ночном клубе Pulse в македонском городе Кочаны в марте 2025 года, заявили о своей невиновности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Владелец ночного клуба Pulse Деян Йованов, который является главным обвиняемым по делу о гибели 63 человек, сказал на слушании во вторник, что "не чувствует себя виновным в преступлениях, в которых меня обвиняют".

Со слезами на глазах Йованов настаивал, что не знал о нарушении техники безопасности в клубе. "В этом клубе выросло десятки поколений, и все знают, как я заботился о безопасности", – сказал он.

Его адвокат Ивана Косовская возложила вину за непосредственную причину пожара на группу DNK, которая выступала в тот вечер и использовала пиротехнику, что, как установило расследование, привело к быстрому распространению огня по всему клубу.

Все остальные подсудимые – в общей сложности 35 человек и три юридических лица – также заявили о своей невиновности на заседании во вторник. Почти все сказали, что понимают обвинения, и выразили соболезнования семьям жертв.

Пожар вспыхнул в ночь на 16 марта из-за фаеров, зажженных во время хип-хоп выступления, которые подожгли потолок переполненного клуба Pulse в Кочане. В результате погибли 63 человека, что сделало инцидент самым смертоносным в истории Северной Македонии.

Большинство погибших были молодыми людьми, и этот инцидент вызвал масштабные протесты в балканской стране с требованиями справедливости. Еще около 170 человек получили травмы.